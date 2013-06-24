Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону­аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможним й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися в ЄС.

Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша мета — створити безпечне середовище, в якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.

«Україна має очолити тренд ШІ у світі. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати і мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу. Уже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у військових технологіях. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БпЛА на цілі тощо. Робота над нормативним полем для ШІ важлива для розвитку країни й дасть нам змогу рухатися швидше в цьому напрямі», — зазначив віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom­up — підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку буде надано бізнесу інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон. Підхід враховує інте­реси всіх ключових зацікавлених осіб і дає змогу знайти баланс між інтересами бізнесу та захистом прав громадян, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.