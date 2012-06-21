Дієти на сезонних овочах є дуже корисними і доступними для кожного. Низька калорійність, багато вітамінів групи В і С, мінерали у вигляді фосфору, кальцію і цинку, велика кількість клітковини. Всі ці властивості є у помідорів.
Дієтологи вивели ідеальну формулу для ефективної дієти в літній час, яка забезпечує повну відсутність голоду і максимальне зниження ваги, не зашкодить вашому здоров'ю. Щодо калорійності помідорів потрібно відзначити те, що енергетична цінність на 100 грамів продукту складає всього лише 20 калорій. Також вони є природними спалювачем жиру, що покращує обмін речовин.
Томатна дієта розрахована на тиждень і є розвантажувальним етапом для організму. За цей час відбувається запуск спалювання зайвих жирових відкладень. В середньому можна скинути від 2 до 5 кілограмів жиру і зайвої рідини, тим самим позбувшись від набряклості.
Меню на наступний тиждень складається заздалегідь. У нього входить не тільки споживання одних лише помідорів. Інакше таке схуднення може загрожувати абсолютно протилежними наслідками після закінчення дієти.
Лікарі рекомендують вживати на сніданок кашу або яєчню, а замість звичної кави або какао пити стакан натурального томатного соку.
На обід необхідно споживати білок, вуглеводи і жири. Це може бути курка у власному соку, запечена з томатами, а також будь-яка крупа і овочевий салат з помідорів і оливкової олії.
На вечерю варто віддати перевагу томатному супу-пюре зі стейком риби. А в щоденний питний режим потрібно внести не менше 2 літрів води і 1 літр натурального томатного соку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»