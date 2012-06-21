Підприємницький протест відбувся біля стін Черкаської облдержадміністрації. Активісти приїхали з Умані, Золотоноші та інших міст області. Люди стверджують, що мета їхньої акції — вибороти право на безперешкодне ведення бізнесу. Підприємці виступали з плакатами проти штрафів, спрощеної системи оподаткування, розпродажу землі та жебрацьких пенсій.
Голова громадської ради при облдержадміністрації Євгеній Глєбов заявив, що мітингарі також проти субсидій і тарифного геноциду, можливого підвищення пенсійного віку.
А напередодні в приміщенні облдержадміністрації її голова Юрій Ткаченко зустрічався з представниками громадських організацій малого та середнього бізнесу. Як він наголосив, влада та підприємці на Черкащині — партнери. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в регіоні — один із пріоритетів у роботі облдержадміністрації. Представники громадських організацій підприємців озвучили проблеми, з якими стикаються. Серед них часті перевірки контролюючих органів, високі штрафні санкції та податкове навантаження.
Як зауважив очільник області, не всі проблеми можна розв’язати на місці, частина з них потребує врегулювання на законодавчому рівні. Тому спільно з підприємцями напрацюють необхідні пропозиції. Облдержадміністрація звернулася до контролюючих органів, щоб вони провели роз’яснювальну кампанію щодо нововведень для підприємців. Спершу всі мають чітко зрозуміти правила гри. Є питання, що стосуються органів місцевого самоврядування. Держава передала їм деякі інструменти контролю, тепер разом необхідно проаналізувати, як їх застосовують, чи немає зловживань. Над цим уже працює спільна робоча група. Такі зустрічі, за словами голови облдержадміністрації, стануть регулярними.