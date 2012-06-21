Завдяки представництву Харківської області в Харбіні налагоджено двосторонні ділові відносини з китайськими партнерами більш ніж 15 харківських компаній-товаровиробників. Як розповіли в департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, протягом першого кварталу цього року з допомогою представництва потенційних партнерів знайшли завод імені Малишева, Харківмаш та інші машинобудівні підприємства регіону.
Завод імені Малишева презентував китайським інвесторам бурошнекові комплекси для видобування вугілля у вузьких пластах вугільних шахт Китаю. Презентацію проектів у галузі альтернативної енергетики було влаштовано для консорціуму «Харківмаш».
За сприяння офісу проведено переговори щодо залучення китайських інвестицій для реалізації цих проектів. Крім того, консорціум «Харківмаш» за допомогою представництва Харківщини в Харбіні опрацьовує питання постачання силових трансформаторів, елементів конструкцій сонячних батарей для профільних організацій, розташованих на території провінції Хейлунцзян. У межах роботи офісу Харківської області підписано контракт між ПАТ «ХЗ «Точмедприлад» та китайською фірмою Atoptical Co., Ltd, який передбачає виготовлення на замовлення українського підприємства спеціального технологічного спорядження та оптичних деталей, які використовує ПАТ «ХЗ «Точмедприлад» для виготовлення медичної техніки.
Встановлено і прямі бізнес-зв’язки між Харківською виробничо-кондитерською групою «Лісова казка», яка налагодила постачання власної продукції в Китай, і китайськими компаніями Heilongjiang Jia Huang та International Trade Co., Ltd з провінції Хейлунцзян.