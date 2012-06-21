У Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг відкрили навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник» і забезпечили його сучасним обладнанням.
У зв’язку з цим студенти підготували святковий концерт з демонстрацією колекцій одягу власного виробництва, а до училища із привітаннями прибув голова облдержадміністрації Валерій Коровій. «Створення центру відкриває нові можливості. Упевнений, що попереду ще багато позитивних змін передовсім для молоді», — запевнив він присутніх.
Як зазначали на заході, підготовка кваліфікованих робітничих кадрів — вагомий чинник для економічного зростання. На державному рівні визначено 19 професій, найважливіших для країни, і прийнято рішення про відкриття відповідних центрів. Зокрема у створеному на базі Вінницького вищого професійного училища сфери послуг навчально-практичному центрі здійснюватимуть навчання за професіями «Швачка. Кравець. Закрійник»; стажування робітників підприємств швейного напряму з використанням технологічних інновацій; перепідготовку незайнятого населення тощо.