Сумська компанія-виробник українського брендового жіночого одягу Petro Soroka за сприяння Сумського обласного центру зайнятості взяла на навчання першу групу учнів — майбутніх швачок з подальшим гарантованим працевлаштуванням. Так за два місяці підприємство одержить вісім кваліфікованих спеціалісток, підготовлених на власне замовлення.
За словами Петра Сороки, очолюване ним підприємство сповідує соціально відповідальний бізнес. Тож пріоритетними напрямами діяльності були і залишаються залучення нових робітничих кадрів до виробництва жіночого одягу в одній із провідних вітчизняних компаній, популяризація професії швачки, забезпечення населення міста і області престижною, стабільною роботою з гідною і своєчасною оплатою.
Привітати сумчанок з початком навчання приїхав Сумський міський голова Олександр Лисенко. Він не тільки побажав їм успішно освоїти обраний фах і стати повноправними членами професійного трудового колективу, а й запевнив у подальшій підтримці ініціатив служби зайнятості, роботодавців, спрямованих на розширення і створення робочих місць.
А співвласниця компанії Ольга Сорока наголосила, що для будь-якого виробництва найкращі кадри, підготовлені під власну технологію та устаткування.