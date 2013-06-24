Законопроект про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години схвалено Верховною Радою у першому читанні. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий. Про це повідомляє Урядовий портал.
Проект Закону передбачає такі штрафи за порушення:
- Для фізичних осіб: 8500 - 17000 грн; в разі повторного порушення: 17000 - 34000 грн.
- Для субʼєктів господарювання: 51000 - 102000 грн; повторно: 170000 - 340000 грн.
Випадки, які не є порушенням комендантської години:
- якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
- супроводжує поранених, важкохворих;
- здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
- надає медичну (домедичну) допомогу
- перебуває в стані крайньої необхідності.
"Дякую авторам законопроекту та членам профільного Комітету за результативну співпрацю та врахування пропозицій МВС України і Нацполіції", - наголосив Богдан Драп'ятий.