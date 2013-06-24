Уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023—2027 роки, яка передбачає спрямування 6 мільярдів шведських крон (522,6 мільйона євро) на проєкти з відновлення України. Це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції, й саме Україна стала її реципієнтом, повідомляє Мінекономіки.

Про це під час онлайн-зустрічі з першим віцепрем’єр-міністром України — міністром економіки Юлією Свириденко оголосив міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форссел.

Питання імплементації нової стратегії за основними напрямами, перебіг напрацювання чотирирічного Плану з економічного відновлення України, загострення росією ситуації в Чорному морі, недопущення торговельних обмежень щодо української сільгосппродукції, гуманітарне розмінування та підтримка українського приватного сектору — такі теми стали ключовими під час зустрічі.

«Приватний сектор — найважливіший гравець у процесі реконструкції України. Для нас важливе залучення іноземних інвестицій, міжнародного бізнесу у проєкти відновлення та розширення співпраці з українським бізнесом. Ми високо цінуємо рішення Швеції вкласти 6 мільярдів крон в економічний розвиток України та наблизити нас до перемоги. Це перша комплексна багаторічна стратегія підтримки України, яку ухвалили наші партнери. Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми підтримуємо те, що шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні», — зазначила Юлія Свириденко.

Бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) — 5,7 мільярда шведських крон, Шведським інститутом (SI) — 225 мільйонів та Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) — 75 мільйонів крон.

Перший віцепрем’єр-міністр розповіла про комплексну роботу, яку уряд проводить над Планом з економічного відновлення України на 2024—2027 роки в межах механізму Ukraine Facility, запропонованого ЄС як ключовий інструмент підтримки України на 2024—2027 роки.

Окремо обговорили питання страхування воєнних ризиків, співпрацю з MIGA, DFC. Шведська сторона зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок перспективний для розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами.

Увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення спецтехніки, навчання саперів, проведення обстеження забруднених земель.

Юлія Свириденко наголосила на питанні недопущення торговельних обмежень для української сільгосппродукції: «Блокування українського зерна блокує українську економіку та створює загрозу глобальній продовольчій безпеці. Уряд України закликає європейську спільноту не продовжувати обмеження на імпорт певної української продукції, чинні до середини вересня 2023 року».

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