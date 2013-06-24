Уряд Швеції пропонує виділити 333 мільйона шведських крон на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною. Відповідну ініціативу шведські урядовці внесли до проекту бюджету на 2024 рік. Документ очікує на погодження. Про це повідомляє Урядовий портал.

Гарантії покриватиме Експортно-кредитне агентство Швеції. Вони поширюватимуться на експорт шведських компаній до українських імпортерів. Поліси видаватимуться з 2024 року на експорт товарів, які можна класифікувати як допомогу розвитку і застосовуватимуться до транзакцій протягом максимум трьох років, але не пізніше ніж до кінця 2026 року.

Для українських та шведських компаній гарантії ЕКА Швеції означають більш безпечні умови для доставки важливих товарів в Україну, захищеність інвестицій та отримання компенсації у випадку форс-мажору. Тобто бізнесу не доведеться одноосібно нести весь ризик в угодах з Україною, а відповідно шведські компанії більш охоче заходитимуть на український ринок.

«Усе більше ЕКА різних країн світу долучаються до страхування ризиків своїх експортерів для роботи в Україні. Те, що з наступного року від ризиків в Україні страхуватиме також Швеція – важливий сигнал. Це означає, що ринок страхування інвестицій в нашій державі, попри усі безпекові виклики, починає працювати. Ми дуже вдячні шведському Уряду і сподіваємося, що це рішення підтримає Риксдаг», - повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що раніше Експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Японії підтвердили участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні. Зокрема, вони надають гарантії від таких видів ризиків – політичне насильство, неконвертованість та експропріація.

Також українських та міжнародних інвесторів готова страхувати державна польська Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE).