Про це повідомив начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матіс на сторінці в Facebook.
«Рік тому мною було розпочато діалог з компанією, який розпочав переговорні та ознайомчі процедури, а після сьогоднішньої моєї зустрічі за участі EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association з менеджментом IKEA вдалося досягти домовленості про наступний предметний контакт з питання розміщення виробництв компанії на території Львівщини», – написав він.
Роман Матіс зазначив, що наразі залишається чекати на рішення компанії.