Підтримати Україну в межах нової Стратегії допомоги для країн Східної Європи на період 2021—2027, яку розробляє Швеція, закликав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук міністра цієї країни з питань міжнародної співпраці задля розвитку Пітера Ерікссона.
«Ми очікуємо, що уряд Швеції зможе передбачити у цій стратегії потреби України. Зокрема, плануємо відкриття офісів з питань європейської інтеграції в регіонах і високо б оцінили підтримку цієї ініціативи», — сказав Прем’єр, додавши, що Україна претендує стати найбільшим реципієнтом допомоги за цією стратегією з огляду на свою відданість європейському вектору та активно впроваджувані реформи.
Глава уряду порушив питання щодо угоди ACAA — так званого промислового безвізу, ще одного кроку на шляху до майбутнього України, цілковито інтегрованого в якісні політичне й економічне середовища Європейського Союзу.
Прем’єр подякував за допомогу, надану Швецією українцям, постраждалим внаслідок воєнної агресії Росії. Відзначено й допомогу за проєктом Support for E-Governance Decentralization in Ukraine (EGOV4UKRAINE). «Україна зацікавлена в зміцненні співпраці з питань екологічної та енергетичної безпеки. Ми цінуємо допомогу вашого уряду у створенні системи моніторингу та оцінки стану атмосферного повітря, імплементації директиви ЄС про оцінку впливу окремих державних та приватних проєктів на навколишнє середовище, яка є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію», — наголосив Олексій Гончарук.
У цьому контексті Пітер Ерікссон зазначив: «Маємо великий досвід в управлінні відходами та зменшенні забруднення повітря. Ми уже тісно співпрацюємо з Україною в цих галузях, однак є поле для зміцнення нашої взаємодії».
Глава уряду позитивно поставився до запланованого на грудень візиту в Україну свого шведського колеги, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.