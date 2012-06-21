Інвестори зі Швейцарії розглядають можливість виробництва інноваційних сонячних панелей в Україні. Це була головна тема зустрічі голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука з засновником і генеральним директором швейцарської компанії-стартапу Designergy Даніелем Лепорі. Його компанія створила унікальну технологію інтеграції сонячних панелей в дахове покриття будинку — TCR system. Переваги системи — забезпечення високої термоізоляції будинку завдяки ізоляційним матеріалам, водонепроникність даху і можливість виробляти електроенергію з енергії сонця. Такий підхід дає змогу скоротити втрати тепла в будинку і зменшити залежність від традиційних енергоресурсів.
«Нині ми розширюємо горизонти й шукаємо нові ринки. У полі зору — Україна, яка має величезний потенціал для електрогенерації з енергії сонця та сприятливі кліматичні умови», — наголосив Даніель Лепорі, представляючи зразок TCR system.
Голова Держенергоефективності запевнив співрозмовника, що в Україні є можливості для виробників сонячних панелей. Зокрема 2015 року парламент, ухваливши закон № 514-VIII, встановив і прив’язав до курсу євро «зелений» тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками приватних домогосподарств потужністю до 30 кіловатів. «Закон став стимулюючим чинником для населення встановлювати сонячні панелі. З початку його дії попит на сонячну електроенергію почав щоквартально зростати на 40—50%. Рекордні показники становили 77,4% в IV кварталі 2016 року та 84,8% в IV кварталі 2015 року. Уже понад 1600 домогосподарств встановили сонячні панелі. Якщо говорити про потенціал ринку, то це 6,5 мільйона приватних домогосподарств», — пояснив Сергій Савчук. Окрім цього, документ передбачає надання надбавки до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва.
Як повідомляє прес-служба Держенергоефективності, сторони домовилися опрацювати фінансову модель виробництва в Україні сонячних панелей за технологією швейцарської компанії Designergy.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»