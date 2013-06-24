Конференцію «На шляху до Лугано: Децентралізація» відкрили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрезидент, керівник федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс. Було офіційно оголошено про початок підготовки до V Міжнародної конференції з питань реформ в Україні 2022 року, що відбудеться у швейцарському місті Лугано.

«Держава передала від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування територіальних громад значну частину повноважень, ресурсів і відповідальності. Бюджетна та податкова децентралізація дозволила у проєкті держбюджету на 2022 рік збільшити власні доходи місцевих бюджетів територіальних громад на 79 мільярдів гривень», — зауважив Денис Шмигаль.

А децентралізація земельних відносин забезпечила територіальні громади додатковими земельними ресурсами, що перебували в державній власності. У 1003 із 1420 громад відкрито центри надання адміністративних послуг, які забезпечують оперативні та якісні державні послуги у всій країні.

«Удосконалено адміністративно-територіальний устрій країни. Нову систему місцевого самоврядування побудовано з урахуванням положень Європейської хартії місцевого самоврядування. Замість понад 11 тисяч малочисельних неспроможних територіальних громад створено 1470 ОТГ з однаковим статусом і прямими міжбюджетними відносинами», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Ігнаціо Кассіс наголосив, що його держава підтримує амбітну програму реформ в Україні понад 25 років і залишатиметься її надійним партнером.

А напередодні з Ігнаціо Кассісом зустрівся Президент Володимир Зеленський. «Ми дуже чекаємо на конференцію з питань реформ в Україні, яка відбудеться наступного року в рідному для вас кантоні Тічино», — зазначив Володимир Зеленський.

Окрему увагу було приділено двосторонній торговельно-економічній співпраці. Один з найуспішніших проєктів, що нині реалізують в Україні, — проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва міського й приміського рейкового транспорту. А також реалізації започаткованого за фінансування швейцарської сторони проєкту з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легень.