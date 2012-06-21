Тема наслідків агресії Росії на Донбасі, що триває, цілями якої дедалі частіше стають населені пункти і цивільні об’єкти, була в центрі уваги зустрічі Президента Петра Порошенка з керівником федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером. Глава держави відзначив зусилля Швейцарії для врегулювання ситуації на Донбасі, що підтверджує її відчутний внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Петро Порошенко висловив вдячність і за візит Дідьє Буркхальтера до Маріуполя, під час якого було передано черговий гуманітарний вантаж з медикаментів та реагентів для очищення води.
Дідьє Буркхальтер підтвердив намір його країни запровадити безвізовий режим для українських громадян з 11 червня — водночас з ЄС. Ішлося й про повернення на батьківщину заморожених активів колишніх українських високопосадовців, які зберігаються в тамтешніх банківських установах, повідомляє департамент прес-служби АП.
Через поважного гостя Петро Порошенко поновив запрошення Президентові Швейцарської Конфедерації здійснити візит в Україну.