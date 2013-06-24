На запрошення Уряду Швейцарії Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко провів робочу зустріч із представником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, послом Сімоном Гайссбюлером. Про це повідомляє Урядовий портал.

Разом вони відвідали Школу кримінальних наук Лозаннського університету, де ознайомилися з інноваційними технологіями, що застосовуються у пошуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб.

Експерти університету поділилися напрацюваннями щодо прискорення виявлення ДНК-експертиз та розробки сучасних дронів для встановлення місць масових поховань.

На зустрічі також обговорили майбутні напрямки двосторонньої співпраці між Україною та Швейцарією.

«Взаємодія з міжнародними партнерами – це крок вперед у пошуковій роботі. Дякуємо швейцарській стороні, що не стоїть осторонь проблеми зниклих безвісти в Україні та всіляко допомагає нам прискорити процес пошуку та ідентифікації загиблих. Ми це дуже цінуємо!» – зазначив під час зустрічі Олег Котенко.