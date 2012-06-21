Україна та Швейцарія підписали програму співробітництва на 2020––2023 роки, у межах якої надасть 108 мільйонів швейцарських франків (3,18 мільярда гривень) на гуманітарну і технічну допомогу. Програму було підписано в ході державного візиту в Україну Президента Швейцарії Симонетти Соммаруги. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ця програма дасть змогу збільшити обсяг інвестицій в економіку нашої країни. Він нагадав, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших іноземних інвесторів.

Як один з успішних прикладів співпраці між Україною та Швейцарією він навів виробництво апаратів штучної вентиляції легень. «Це реальний інвестиційний проєкт, який не лише створить робочі місця, а й надасть вагому підтримку медичній галузі в період коронакризи з можливістю виготовляти високотехнологічну продукцію», — заявив Денис Шмигаль. Він висловив сподівання, що сторони продовжать реалізацію спільних проєктів зокрема у сфері інфраструктури, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Під час зустрічі Денис Шмигаль і Симонетта Соммаруга обговорили перебіг реформ у нашій державі.

«Уряд рішуче налаштований на продовження системних реформ в Україні. І мені приємно зазначити, що Швейцарія була одним з наших найбільших партнерів з моменту започаткування реформи децентралізації», — зазначив Прем’єр. Він подякував Президентові Швейцарії за незмінну політику в питанні збереження санкцій проти Російської Федерації. Симонетта Соммаруга зазначила, що Швейцарія продовжить всебічну підтримку України, вона зацікавлена в подальшій співпраці у сферах інфраструктури та діджиталізації.

Про намір уряду сприяти іноземним інвесторам ішлося на форумі «Трансформаційні тренди: інновація та цифровізація», що відбувся в Києві за участі Симонетти Соммаруги. Під час виступу Денис Шмигаль наголосив, що уряд має розуміння та бачення кроків, необхідних для залучення інвестицій та полегшення умов роботи бізнесу.

«Маємо створити для інвесторів сприятливі умови. І результат цього будемо бачити в рейтингу Doing Business (індекс для порівняння простоти умов підприємницької діяльності у країнах, який укладає Світовий банк на основі річних показників. — Ред.), де ми зараз займаємо 64 позицію», — сказав Денис Шмигаль. Він переконаний, що найближчими роками Україна може увійти у топ-30 цього рейтингу.

«Це абсолютно досяжна мета, ми знаємо, що треба, щоб її досягнути і щоб бізнесу було легше працювати», — зазначив Прем’єр. Він висловив упевненість, що Україна конкурентоспроможна, і провадження реформ дасть змогу краще розкрити її інвестиційний потенціал.

Під час виступу Денис Шмигаль підтримав передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту компанії «Рисоіл-Херсон» за участю швейцарського капіталу. «Це понад 300 мільйонів гривень, які інвестор планує вкласти в цей проєкт та в місцеву інфраструктуру. Ми впевнені, що протягом перших років концесії вантажообіг та якість послуг значно зростуть», — сказав очільник уряду.

Прем’єр-міністр відзначив підтримку Швейцарії на шляху до цифрової трансформації України.

«Завдяки Швейцарській агенції розвитку та співробітництва ми змогли реалізувати проєкт «Дія». Сьогодні він має понад 4 мільйони користувачів і є передовим проєктом для світу», — зазначив Денис Шмигаль. За словами Прем’єра, щодня уряд працює над розширенням можливостей електронного порталу «Дія», який уже налічує понад 30 електронних послуг. Серед них послуга з реєстрації бізнесу, найшвидша у світі.

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«Урядового кур’єра»