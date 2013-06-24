На запит Мінцифри Швейцарія передала Україні сім автомобілів для роботи мобільних ЦНАПів у семи громадах Херсонщини. Завдяки цьому адміністратори ЦНАПів зможуть доїжджати до віддалених населених пунктів та надавати адміністративні й соціальні послуги громадянам у будь-яку пору року в комфортних умовах. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Украй важливо, щоб цифрова держава залишалася максимально інклюзивною та доступною навіть під час війни. Завдання держави — піклуватися про громадян, завдяки допомозі наших партнерів у громад Херсонської області тепер є така можливість», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Під час тимчасової окупації Херсонщини значну частину приміщень ЦНАПів зруйнували або розграбували. Крім того, дорожня інфраструктура області зазнала руйнувань через бойові дії та повінь після підриву Каховської ГЕС.

Відразу після звільнення регіону Україна разом з партнерами розпочала відновлювати роботу ЦНАПів, щоб кожен житель Херсонщини міг отримати потрібні послуги. Зокрема, переселенці, особи з інвалідністю, маломобільні чи літні люди та інші вразливі групи населення.

«Ми розуміємо гострі потреби людей у регіонах, які найбільше постраждали від військової агресії рф, та намагаємося допомогти їм. На Херсонщині зруйновано або розграбовано не лише критичну інфраструктуру, а й навіть будівлі, що обслуговують населення. Так, багато громадян, які перебувають у найскладніших ситуаціях, не можуть отримати адміністративні та соціальні послуги у своїх громадах», — наголосив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.

Завдяки переданим автомобілям мешканцям віддалених міст та сіл більше не доведеться їздити в інші населені пункти, щоб отримати адмінпослуги. Усі необхідні сервіси можна буде одержати в мобільному ЦНАП. Крім того, у таких центрах українці зможуть сплатити за адмінсервіси чи оплатити комунальні послуги готівкою або через термінал.

«У центрі нашої територіальної громади, Чорнобаївці, розташований офіс ЦНАП, а ця машина та обладнання їздитиме до 10 населених пунктів, які входять до складу нашої громади. Відстань від центру до крайнього населеного пункту громади становить 25 км, і доріг у нас просто немає, пересуватися складно. Це перший мобільний ЦНАП, який отримала наша громада», — сказав голова Чорнобаївської територіальної громади Ігор Дудар.

Окрім автомобілів, ЦНАПи Херсонщини вже отримали ноутбуки, джерела безперебійного живлення та багатофункціональні пристрої. Таке обладнання допоможе налаштувати повноцінну роботу ЦНАПів.

Нагадаємо, з 2015 року Швейцарія надає системну підтримку процесу цифровізації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Зокрема, завдяки співпраці запустили застосунок Дія, платформу Дія.Цифрова освіта, COVID-сертифікати, послугу єМалятко та оновлений портал Державної служби статистики.