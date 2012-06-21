Швейцарський інвесторResponsAbility Participations AGзвернувся до Національного банку України для узгодження придбання неконтрольного пакету акцій банку «Львів». Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Вся необхідна документація подана в НБУ 12 вересня.
На кінець червня 2017 року громадянину Ісландії Марегиру Петурсону належали 99,89% акцій банку «Львів».
«Пан Петурссон і ResponsAbility поділяють прагнення стати провідним постачальником надійних і орієнтованих на потреби клієнтів фінансових послуг для малого та середнього бізнесу у Західній Україні», – сказано в повідомленні.
Створений в 1990 році банк «Львів» має понад 20 відділень в Західній Україні і одне в Києві. У 2006 році група ісландських компаній стали стратегічними інвесторами банку. Фінансова установа отримала найбільшу ісландську інвестицію в Україні.