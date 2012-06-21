Команда зі Швейцарії розробила інвалідний візок-всюдихід під назвою «Scewo». За його допомогою можливо самостійно підніматися східцями.
Про це повідомляє «УНІАН».
Електровізок обладнаний двома основними колесами та так званими колесами-гусеницями. Вони гумові і розміщені під корпусом візка. За необхідності саме вони допомагають своєму власнику долати складні перешкоди з максимальним комфортом. Зокрема, візок-всюдихід «Scewo» дає змогу без проблем пересуватися по снігу, льоду, піску, щебеню та інших незручних для руху поверхнях.
На думку розробників візка, «Scewo» може значно полегшити життя людей з інвалідністю, адже їх пересування стане більш самостійним, швидким та зручним.