За «молодий інсульт» відповідає ген — FoxF2. Він є y всіх людей. Коли робота гену порушується, підвищується загроза крововиливу.
Ген інсульту досліджували швейцарські медики з Інституту хімії і молекулярної біології при Гетеборзькому університеті. Про це повідомляє healthyliving.
Науковці дослідили генетичні дані 150 тис. осіб. Вони встановили, що ген FoxF2 забезпечує унікальний гематоенцефалічний бар’єр. Він захищає нервову тканину від різних мікроорганізмів, токсинів, клітинних і гуморальних факторів імунної системи. Якщо ген зачіпають мутації — може статися інсульт.
Завдяки результатам дослідження, можна визначити, наскільки високий ризик появи хвороби y людини. Про це інформує mama.net. Відкриття дасть змогу знижувати кров’яний тиск у пацієнтів, які потрапляють до зони ризику.
Крім того, медики розроблятимуть ліки для зміцнення судин мозку. Це допоможе попередити інсульт.
Фахівці з Королівського коледжу вивчали генетичні варіанти, пов’язані зі згортанням крові. Саме цей процес часто призводить до інсульту, пише medinfo. Результати дослідження показали, що люди зі зміненою формою гена АВО, який визначає групу крові, частіше схильні до інсульту.