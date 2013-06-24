З ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури керівники антикорупційних органів, голови парламентських комітетів, представники міжнародних донорських та громадських організацій обговорили законодавче регулювання для швидкої відбудови, питання прозорості, підзвітності та запобігання корупції в разі залучення державних коштів або ресурсів міжнародних партнерів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков зазначив, що потрібно вже зараз закладати серйозні інституціональні основи для повоєнної відбудови. Головний інструмент — максимальна цифровізація будівництва за принципом «усі бачать усе».

«Спільно із громадським сектором запустили цифрову екосистему DREAM, в яку внесено більш як 6 тисяч об’єктів. Однак щоб забезпечити наповнення системи даними про всі об’єкти відновлення незалежно від права власності чи джерел фінансування, нам потрібно закріпити обов’язковість використання системи на рівні закону», — підкреслив урядовець.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос нагадав, що у Верховній Раді чекає на розгляд законопроєкт про збільшення штату детективів. Він звернув увагу на зловживання під час проведення тендерів. За його словами, одна з найчастіших проблем, з якою стикається НАБУ в розслідуванні такого типу злочинів, — виписування технічного завдання під конкретного учасника торгів.

«Наше спільне завдання в забезпеченні прозорості всього процесу відновлення — зробити все необхідне для усунення таких ризиків. Маємо всі необхідні інструменти, щоб прописати справедливі правила участі й запобігти корупційним злочинам», — зазначив він.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков додав: «Запобігання корупції через розбудову доброчесності в десятки разів економніше для платників податків. Системні заходи для доброчесного відновлення — частина Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки. Ухвалення передбачених нею нормативно-правових актів, а також законопроєкту №8222 щодо усунення корупційних ризиків під час оплати праці державних службовців — передумова успішної європейської та євроатлантичної інтеграції України».

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк говорила про посилення відповідальності за корупційні правопорушення. На її переконання, впровадження антикорупційних інструментів та відповідальність за порушення — основа відбудови. Адже хоч скільки грошей спрямуй, хоч які нові стандарти впроваджуй, якщо сам процес будівництва залишиться таким, як нині, матимемо відбудову на папері.

«Відбудова — новий антонім до слова корупція. Тому підсумком напрацювань мають бути конкретні антикорупційні механізми відбудови. Ідеться не лише про законодавчі ініціативи, а й зміну кодексів. Зокрема Кримінального, щоб в Україні була жорстка відповідальність за корупцію і порушення», — сказала Олена Шуляк.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що потрібно розробляти законодавчі зміни, які стосуються передовсім контролю та моніторингу відбудови: «Вважаю, що обов’язково потрібно закріплювати обов’язки усіх учасників у питаннях підзвітності та прозорості. У законі має бути чітко прописано обов’язки органів влади, обов’язки щодо розкриття інформації приватним бізнесом, який виконує контракти з відбудови. Це предмет для дискусії — яка межа розкриття інформації. Говорячи про приватний бізнес, ми повинні бути свідомі того, що після війни нам потрібно буде залучити тисячі компаній, кожна з яких будуватиме сотні об’єктів. І щоб відбудовою хотів займатися малий і середній бізнес, а не тільки великі корпорації, нам потрібні однакові правила», — сказала вона.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна додала, що посилення антикорупційний інституцій має ключове значення для ефективності відбудови: «До створення антикорупційної інфраструктури треба підходити комплексно: посилювати Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, повертати обов’язковість і публічність декларацій, змінювати Кримінально-процесуальний кодекс відповідно до викликів часу. Потрібні ретельні перевірки, а якщо фіксують ознаки корупції, має наставати реальна відповідальність».

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