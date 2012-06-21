На Закарпатті триває втілення в життя спільного проекту Міністерства охорони здоров’я і Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Завдяки цьому область отримала вже 22 автомобілі швидкої допомоги загальною вартістю 1684 тисячі доларів США.
Амбіційний проект підтримав позикою Світовий банк, а співфінансує його обласний бюджет. Автомобілі французького виробництва, обладнані необхідним устаткуванням згідно з європейськими протоколами, отримали медичні працівники в містах, селищах і селах гірської зони Закарпатської області. В них встановлено дефібрилятор, апарат для дихання з кисневим балоном та прилад, який регулює потрібну дозу ліків.
— Ці авто призначені для надання екстреної медичної допомоги, адже основне завдання працівників цієї служби — вчасно довезти хворого до лікувального закладу та надати первісну кваліфіковану допомогу. А з таким сучасним обладнанням зробити це буде набагато легше. Хочу сказа-ти, що проект на цьому не закінчиться, вже наступного тижня буде укладено нову угоду зі Світовим банком, тому наша співпраця тільки набирає обертів, — зазначив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
Про продовження цього проекту і надалі заявив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Керівники двох гілок влади в області врочисто вручили ключі від авто. Новенькі «швидкі» отримали 13 гірських населених пунктів Закарпаття.