Фундація Олени Зеленської продовжує розвивати напрям «медицина», адже громадяни критично потребують доступу до медичних послуг під час повномасштабної війни. Один із ключових викликів для України — медична евакуація цивільного населення, особливо в регіонах та громадах поблизу зони бойових дій.

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів, з яким Фундація Олени Зеленської має успішний досвід реалізації гуманітарних проєктів, передає Україні 50 автомобілів швидкої допомоги, щоб підтримати медичну інфраструктуру країни. Передача відбувається за сприяння Посольства України в ОАЕ, повідомляє МОЗ.

Отримувач швидких — Міністерство охорони здоров’я. Воно здійснює подальший розподіл у ті регіони, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги.

Першу партію із 14 автомобілів швидкої допомоги вже доставлено в Україну. Кожен автомобіль укомплектовано всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги, щоб зберегти життя людям.

«Дуже часто наша медична інфраструктура стає прицільною мішенню для ворога. Понад 480 швидких пошкоджено, зруйновано або захоплено. Саме тому регулярне поповнення автопарків екстреної допомоги дуже важливе, щоб вчасно надавати людям медичну допомогу. Дякую фундації, особисто першій леді Олені Зеленській та уряду ОАЕ за активну залученість та допомогу. Передані швидкі обладнано кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. У них можна рятувати людину в разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран. Це саме те, що потрібно нашим медикам в тих складних умовах, в яких перебуває Україна», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Лікарі часто вимушені надавати екстрену допомогу під обстрілами, ризикуючи власним життям та здоров’ям. Передані автомобілі швидкої допомоги дадуть змогу евакуйовувати людей поблизу зони бойових дій і, сподіваюся, врятувати тисячі життів», — зазначила директорка фундації Ніна Горбачова.