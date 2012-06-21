Посол Канади в Україні Роман Ващук передав десять автомобілів швидкої допомоги, які було придбано за кошти канадських благодійників, представникам медичних закладів із різних областей країни, повідомляє Укрінформ. Урочиста церемонія відбулась в Києві у межах святкувань із нагоди 25-ї річниці українсько-канадських відносин.
За словами Романа Ващука, загальна вартість автомобілів становить приблизно 400 тисяч доларів, вони не довго були в користуванні та повністю відновлені канадськими компаніями, тож, як зауважив посол, ще слугуватимуть українцям. З десяти «швидких» три машини, оснащені додатковим аварійно-рятувальним обладнанням, надійдуть у Сєверодонецьк Луганської області, чотири — до центральних районних лікарень Харківської області, де розпочинають проект надання базової медичної допомоги найбільш вразливим категоріям населення за допомогою мобільних бригад, і ще три автомобілі передадуть до дитячих лікарень Тернополя, Чернівців та Львова.