Швидкісні залізничні шляхи будуть побудовані в Україні через 5—10 років. Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
В.Омелян прокоментував інформацію у ЗМІ, що Україна не буде змінювати ширину колії на європейську, але буде будувати окремі цілі швидкісні магістралі для пасажирських сполучень.
«Насправді високошвидкісні магістралі — це дороге задоволення. І це має бути потужний проект з великим інвестором. Збудується євроколія, яка вже з’єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Київ — з Одесою, після повернення Криму — з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішні. У часовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років відсьогодні — якщо у нас переговори ідуть успішно і у нас ефективний менеджмент Укрзалізниці», — сказав він.