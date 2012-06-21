Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до 50 кілометрів за годину. Про це заявив в.о. голови Укравтодору Славомір Новак під час засідання Кабінету Міністрів.
«Всі європейські країни з цим погоджуються, найбільшим ворогом пішоходів і водіїв на дорогах є швидкість. Приходить час, коли потрібно почати говорити про збільшення штрафів за швидкість і зниження швидкості у містах із 60 до
«В європейських містах є
Як відомо, 8 травня прем'єр Володимир Гройсман доручив розробити програму безпеки дорожнього руху.