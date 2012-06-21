Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до 50 кілометрів за годину. Про це заявив в.о. голови Укравтодору Славомір Новак під час засідання Кабінету Міністрів.

«Всі європейські країни з цим погоджуються, найбільшим ворогом пішоходів і водіїв на дорогах є швидкість. Приходить час, коли потрібно почати говорити про збільшення штрафів за швидкість і зниження швидкості у містах із 60 до 50 км на годину», сказав він.

«В європейських містах є 50 км за годину, а в особливих пунктах є 30 км за годину», додав пан Новак.

Як відомо, 8 травня прем'єр Володимир Гройсман доручив розробити програму безпеки дорожнього руху.

Українська правда 