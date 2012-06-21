В Україні до 23 липня триватимуть міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017». Проходять вони в дусі програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двосторонньої співпраці між міністерствами оборони України і США на поточний рік. Загалом до участі залучено 16 країн: Україну, США, Румунію, Туреччину, Грузію, Велику Британію, Грецію, Канаду, Італію, Бельгію, Болгарію, Литву, Норвегію, Польщу, Швецію, Францію. Темою стало проведення багатонаціональної морської операції з безпеки у кризовому регіоні, повідомляє УНІАН. Буде опрацьовано зокрема дії штабу з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО, дії багатонаціональних сил під час операції з безпеки в Чорному морі.
З нашого боку залучено 15 кораблів, катерів і суден забезпечення, до 8 літаків і вертольотів, рятувальна пошуково-десантна група, підрозділ морської піхоти, інженерний підрозділ, майже 50 одиниць техніки. Не стоять осторонь і Нацгвардія, курсанти військових вишів Сухопутних військ, морська й авіаційна техніка прикордонників і Повітряних сил.