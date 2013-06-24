Німецький концерн Siemens ухвалив рішення про припинення своєї діяльності в росії через її агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні ми оголосили своє рішення про впорядкований процес із припинення нашої промислової діяльності в росії», - заявив гендиректор Siemens Роланд Буш.

Він додав, що концерн приєднується до міжнародної спільноти в засудженні російсько-української війни та зосереджений на наданні гуманітарної допомоги.

Зазначається, що у Siemens в росії працює близько 3000 людей, і концерн раніше вже вирішив не братися за нові проєкти після вторгнення рф в Україну.

24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення, російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення.

США, ЄС, Велика Британія, Японія та інші країни ввели та продовжують запроваджувати санкції проти росії.

Декілька сотень світових компаній вирішили залишити російський ринок.