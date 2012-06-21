Німецькі вчені з Фонду серця з’ясували, що при наближенні серцевого нападу з’являється біль у ногах. За словами медиків, слід негайно реагувати не хворобливий стан органів, це допоможе уникнути критичних ситуацій.
Медики розповіли про те, які різновиди болю повинні насторожувати людей. Насамперед, це неприємні відчуття і біль у литках при ходьбі. Небезпечні симптоми з'являються раптово і так само несподівано зникають, якщо людина зупинилася під час ходьби, пише sundaynews.info. Біль у м’язах ніг свідчить про те, що є підвищене навантаження на судини. Це сигнал про критичний стан здоров'я.
Попереджувальним «дзвіночком» є і біль в пальцях ніг у положенні лежачи. Такий біль може вказувати на атеросклероз, який пов'язаний з відкладеннями в різних частинах людського тіла, що порушують кровообіг.
На думку медиків, причин, коли в ногах з'являється біль, може бути чимало, але якщо неприємні відчуття і біль є постійними, слід потурбуватися про своє здоров’я. Це може бути свідченням того, що є пошкодження судинної системи. А якщо він стає постійним, це має насторожити — в такому випадку необхідно негайно звернутися до кардіолога.