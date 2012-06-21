Директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін вважає, що на сьогодні гаслом України у протистоянні в гібридній війні з Росією повинні стати слова: «Наша сила в правді». Оскільки Росія, як і колись СРСР, використала всі свої інформаційні можливості для того, щоб обманювати і Європу, і Сполучені Штати, і весь світ.
Про це Володимир Горбулін заявив в інтерв’ю, опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
За його словами, Радянський Союз використовував методи інформаційної війни у Чехословаччині, Угорщині, Камбоджі, Лаосі, В’єтнамі, Нікарагуа та інших країн Латинської Америки.
«Але, хоча обсяг дезінформації з боку РФ просто колосальний, Україна зуміла показати, у чому наша правда: ми захищаємо свою територію, свою незалежність», – наголосив Горбулін.
Він зауважив, що українська влада не могла уявити, що доводитися правду світові буде так важко, «але ми говорили про це скрізь, де можна, у тому числі і в Мінську».
За словами Горбуліна, який входить до складу політичної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, коли українська сторона під час переговорів наводила «правдиві фрагменти з того чи іншого протистояння, це змінювало думку наших співрозмовників і створювало певний позитивний фон у засобах масової інформації і у політичних колах країн Західної Європи та Сполучених Штатів».
Горбулін дотримується думки, що за останні два з половиною роки Україна стала ключовою державою протистояння Заходу і Росії.
«Окрім того, що ми втягнуті в гібридну війну з Росією в усьому спектрі її проявів, ми ще опинилися і в центрі гібридного світу, в якому порушено фактично всі підвалини цивілізованого порядку», – пояснив учений свою думку.
За його словами, особлива небезпека та складність гібридної війни полягає в тому, що вона не має чітких часових обмежень, чітко визначених територіальних кордонів, які всі звикли захищати в умовах нормальної війни в її традиційному розумінні.