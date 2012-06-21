Уряд розробив та реалізує низку програм компенсації закупівлі української сільськогосподарської техніки та підтримки сільськогосподарського виробництва, аби збільшити питому вагу вітчизняної техніки на внутрішньому ринку. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час виставки сільськогосподарської техніки «Agro Animal Show 2017. Зернові технології 2017. Фрукти. Овочі. Логістика 2017».
Цьогоріч 550 мільйонів гривень буде спрямовано на компенсацію 15% вартості сільськогосподарської техніки. Однак потрібно, щоб компоненти її складання на 60% були українського походження. «Це означає, що тільки від цієї програми буде створено тисячі, десятки тисяч робочих місць. Наше завдання — істотно збільшити питому вагу нашої техніки на українському ринку», — сказав він, додавши, що ці кошти компенсуватимуть не виробникові, а покупцеві, аби він сам обрав підприємство-виробника для закупівлі потрібної техніки.
«Що таке 550 мільйонів? Це глобально ще 3 мільярди, які увійдуть до цього ринку, зокрема на рахунки наших сільськогосподарських виробників», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Згідно з програмою, ще мільярд гривень нададуть наступного року. Загалом на підтримку сільськогосподарського виробництва спрямують майже 5 мільярдів гривень. Прем’єр запевнив, що уряд затвердив прозорий порядок розподілу цих ресурсів після консультацій з усіма асоціаціями. За його даними, українці витрачають на придбання сільськогосподарської техніки різних видів близько 10 мільярдів гривень. Із них у 2016 році лише 1,5 мільярда витрачено на техніку, вироблену всередині країни. Оскільки сільськогосподарське машинобудування має велике значення для України щодо стимулювання розвитку національної економіки, наголосив він, у КМУ й кажуть про появу великої кількості якісного конкурентного продукту.
На виставці Прем’єр відходив від теми. Він заявив, що уряд найближчими місяцями представить рішення з пенсійної реформи. Це передбачатиме підвищення пенсій і дасть змогу подолати дефіцит Пенсійного фонду вже до 2024 року. Підхід уряду стане відомим у найближчій перспективі. Єдине, що повідомив глава уряду, то це те, що пенсійна реформа міститиме підвищення пенсій українцям.
Дефіцит Пенсійного фонду, за його даними, перевищує 140 мільярдів гривень. «Це серйозний виклик, але розумію, як його здолати. Вважаю, що з правильним підходом до 2024 року вийдемо на бездефіцитний Пенсійний фонд. Ми запропонуємо рішення і проситимемо підтримки громадян, — наголосив Володимир Гройсман. — Моє завдання на цей рік полягає в тому, щоб, з одного боку, розвивати економіку, зробити все для того, щоб вона стала сильною і люди це відчули, а з іншого — провести пенсійну реформу, яка побудує нову справедливу пенсійну систему».
А ще він зауважив, що уряд завершує підготовку до підписання меморандуму про співпрацю з МВФ. У документі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку для українців.
На виставці Володимир Гройсман оглянув павільйони із сільськогосподарською технікою та предметно поспілкувався з виробниками.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»