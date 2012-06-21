У господарствах Запорізької області, станом на початок 2017 року, налічується 108,1 тис. голів великої рогатої худоби (103,1 % до 2016 року). Поголів’я великої рогатої худоби збільшилося у восьми районах області, птиці — семи районах.
За 2016 рік у сільгосппідприємствах збільшилося виробництво молока на 3,1 відсотка й становило 33,5 тис. тонн. Виробництво м’яса збільшили сільгосппідприємства восьми районів, молока — дев’яти, яєць — п’яти районів області.
Для збільшення виробництва молока та м’яса в регіоні з облбюджету надано 635 тис грн на виплату виробникам тваринницької продукції по 5 тис грн за кожну прирощену корову. Для підтримки сільгосптоваровиробників 2016 року з держбюджету аграрії області отримали майже 13 млн грн на компенсацію відсоткової ставки за кредитами банків.
Цьогорік планується завершити виконання основних завдань заходу «Урожай-2016». Виробництво зернових культур заплановано довести до 2,6 млн. тонн, соняшника — 990 тис. тонн, м’яса (жива вага) — 78 тис. тонн, молока — 261 тис. тонн, яєць — 717 млн шт.