Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про лавинну небезпеку на Закарпатті та зміну погоди в Україні 3—4 лютого. Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.
«В гiрських районах Закарпатської областi 2—3 лютого, у зв'язку з потеплiнням та опадами, мiсцями сильними, у виглядi мокрого снiгу, в гiрських районах Закарпатської областi оголошується значний (третій) рiвень лавинної небезпеки, iснує загроза зсувiв снiгу на дороги», —йдеться у повідомленні.
3—4 лютого характер погоди в Україні зміниться: на більшій частині території випадатиме мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. «3 лютого в Карпатах та на Закарпатті, вдень і на Чернігівщині та Сумщині, впродовж 4 лютого на Лівобережжі місцями сильні опади; починаючи з західних областей температура поступово підвищиться на 5—10 градусів», —зазначили в ДСНС.
Крім того, 3—6 лютого, внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, передбачається поступове підвищення рiвнiв води над поточними рівнями: на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-