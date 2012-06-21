Столицю Іспанії Мадрид через шторм «Філомена» у ніч із 8 на 9 січня накрив найсильніший за останні 40-50 років снігопад. У місті не працює громадський транспорт, не вивозять сміття, а мер Мадрида просить не виходити з дому без потреби.

У зв’язку з цим, державне метеорологічне агентство Іспанії оголосило попередження в багатьох провінціях країни, в деяких рівень погодної небезпеки підвищено до найвищого – червоного.

Напередодні через погану видимість і стан злітно-посадкових смуг було припинено роботу міжнародного аеропорту Мадрид-Барахас – зокрема, було скасовано 27 рейсів. Державне управління аеропортів (AENA) повідомило в Twitter, що сьогодні з міркувань безпеки робота Барахаса також припиняється.

Через стихію порушено і залізничне рух по деяких напрямках. Мерія столиці оголосила, що через негоду не ходитимуть автобуси, в роботі метрополітену також спостерігаються збої.

Жителів Мадрида закликали утриматися від використання особистого транспорту. За даними місцевих ЗМІ, десятки водіїв були змушені провести ніч в своїх автомобілях на занесених снігом дорогах в автономному співтоваристві Мадрид. До операції з надання їм допомоги підключені військові, які намагаються розчистити траси. Служби доставки їжі додому призупинили надання послуг в столиці.

За прогнозами синоптиків, снігопад триватиме на вихідних і після них. У Мадриді очікується, що випаде 20 сантиметрів снігу, а також буде хуртовина. У неділю, 10 січня, очікується, що погода погіршиться в Каталонії, Країні Басків, Арагоні — там очікуються зливи зі снігом.

Крім того, очікується, що у Мадриді до четверга температура повітря знизиться до -12 градусів за Цельсієм. Якщо температура справді буде такою, це буде рекорд. Поки найхолоднішим днем у Мадриді вважається 16 січня 1945 року — тоді було -10,11 градуса за Цельсієм.

Складна ситуація через негоду склалася і в інших іспанських регіонах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»