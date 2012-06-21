У п’ятницю, 12 березня, в Україні хмарно з проясненнями, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, вдень на заході з дощем, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.

Йдеться в повідомленні Українського гідрометцентра.

За даними синоптиків, вітер завтра південний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вранці та вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході країни та Одещині 3-8° тепла.

У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

13-14 березня в Україні хмарно з проясненнями. 13 березня вночі в Україні, крім західних та східних областей, мокрий сніг, вдень у південно-західній частині дощ, на решті території без істотних опадів; 14 березня без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, 13 березня на Лівобережжі 3-8° морозу; вдень в Україні 5-10° тепла (на сході 1-6°), у західних, 14 березня і в південних областях місцями 11-13° тепла.

15 березня в більшості областей без істотних опадів, на Закарпатті, Прикарпатті, у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликі, в Карпатах помірні опади; 16 березня невеликі, у південній частині та в Карпатах помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, в північних та більшості центральних областей без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, 15 березня на Луганщині до 5° морозу; вдень 3-9° тепла, 15 березня на півдні країни, 16 березня в Криму місцями до 12° тепла.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, 16-18 березня в Україні часом невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 3-9° тепла. 19 березня в Україні, 20 березня на сході та південному сході країни невеликі опади. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У столичному регіоні 12 березня хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура по Києву вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

13-14 березня у Києві також хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі 13 березня мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

15 березня у столиці невеликі опади переважно у вигляді дощу, 16 березня без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.