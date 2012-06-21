На Донеччині у Іллінінській громаді, що об’єднує села на підконтрольній українській владі території Костянтинівського району, планують відмовитися від використання дорогого «блакитного палива».
За словами Іллінівського сільського голови Володимира Маринича, зараз перед новоствореною громадою стоїть завдання перевести на альтернативні види палива шкільні котельні. Вже цього року є намір розпочати будівництво чотирьох модульних котелень в Зорянській, Катеринській, Олександро-Калинівській та Степанівських школах. Кошти на зведення трьох згаданих об’єктів – три мільйони гривень сільчани отримають із обласного бюджету, а ще одну котельню збудують на гроші громади.