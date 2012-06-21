Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькому центрі розвитку місцевого самоврядування під час ярмарку вакансій предметно спілкувалися представники об’єднаних територіальних громад області зі студентами медичного факультету Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. У 17 ОТГ області із 38 працюють центри первинної медико-санітарної допомоги, але в окремих громадах залишається проблема кадрів. Це пов’язано з тим, що у сільській місцевості чимало сімейних лікарів пенсійного віку. Такі громади зацікавлені у молодих спеціалістах і готові надати суттєві преференції під час працевлаштування. Зокрема, забезпечити житлом, транспортом та створити належні умови для праці.
«На території нашої громади мешкає понад три тисячі осіб. Сьогодні ми будуємо нову амбулаторію, для якої обладнання придбали ще минулого року. Маємо інтернет, комп’ютери, сучасне лабораторне та діагностичне обладнання, автомобіль. Однак є кадрова проблема. Нашому лікарю 70 років, а сьогодні – нові вимоги і неабияке навантаження. Нашій громаді треба два лікаря. Ми запрошуємо молодь і готові купити житло з усіма зручностями. Крім того, невдовзі отримаємо ще один автомобіль для медиків, що певною мірою зніме проблему віддаленості громади від районного та обласного центрів», – сказав голова Студенянської ОТГ Олексій Кирнасівський.
Під час спілкування студенти виявляли зацікавленість щодо працевлаштування і водночас у представників громад запитували про умови роботи та соціальний пакет. «Ми знаємо про нові умови оплати праці сімейних лікарів. З громадами працювати краще, ніж самому шукати роботу. Раніше їхати на роботу в село було непрестижно, а сьогодні там умови наближені до міста. Під час навчання та інтернатури багато з нас виявляє бажання вибрати вузьку спеціалізацію, але сімейний лікар, первинна ланка медицини на сьогодні затребувана. Для багатьох це може бути гарний старт. Разом з тим, не варто забувати, що професія потребує постійного навчання та розвитку і це також потрібно враховувати роботодавцям», – сказала студентка 6 курсу медуніверситету Тетяна Трофімчук.
Реформа медичної галузі передбачає чимало інноваційних підходів. Сьогодні сімейний лікар має бути обізнаним із новими технологіями та мобільним.
«На жаль, поки що невеликі громади відчувають кадровий дефіцит. Їм не вистачає терапевтів, сімейних лікарів і навіть – головних лікарів. Вінницький ЦРМС організував ознайомчий захід, щоб показати успішні приклади розвитку медицини в об’єднаних територіальних громадах, обговорити проблеми та шляхи їх вирішення, а головне – створити майданчик для співпраці спеціалізованих закладів, які готують медичні кадри, та потенційних роботодавців», – зауважив радник з муніципальних послуг Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування Віталій Швець.
Чи були вдалими «оглядини», покаже час. Утім, обопільна зацікавленість є і діалог матиме продовження, адже частина учасників зустрічі обмінялися контактами.