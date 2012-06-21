Справжньою подією в житті Северинівської об’єднаної територіальної громади, що в Жмеринському районі на Вінниччині, стало відкриття центру надання адміністративних послуг. Відтепер жителі п’яти сіл (а в перспективі до складу ОТГ ввійдуть ще три громади) не в районному центрі, а на місці мають змогу вирішити багато питань. «Одна з переваг децентралізації та об’єднання територіальних громад — поліпшення якості надання адміністративних послуг та наближення їх до людей. Так, громадяни можуть отримати послуги, які надає держава, й вирішити будь-які земельні, майнові питання, зареєструвати місце проживання та акти цивільного стану й ще багато питань на місці, у межах громади», — зазначив під час відкриття центру перший заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Гижко.
ЦНАП надаватиме 104 адміністративні послуги. Він розташований у просторому й світлому приміщенні, в якому зроблено все, щоб відвідувачі почувалися комфортно, навіть прийшовши з малими дітьми. До створення центру долучилися українські та шведські експерти програми «U-LEAD з Європою», які надали допомогу в інституційному створенні закладу, реконструкції інтер’єру приміщення, а також в оснащенні меблями та сучасною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням. «Ми дуже раді підтримувати та співпрацювати з такими активними громадами, як Северинівська. Тепер якісні адміністративні послуги значно ближчі до жителів. Робота ЦНАП сприятиме поліпшенню рівня життя громади та її сталому розвитку», — наголосила представник програми «U-LEAD з Європою» Сусанна Делланс.
У центрі створено п’ять робочих місць. Його працівники пройшли навчальні тренінги для підвищення кваліфікації, які спеціально розроблено в межах цієї програми.