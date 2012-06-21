У Мокрокалигірській об’єднаній громаді, що в Катеринопільському районі на Черкащині, за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» (Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні) відкрили сучасний центр надання адміністративних послуг. Участь у його модернізації взяли українські та шведські експерти. Центр надаватиме жителям сіл понад 100 видів адміністративних послуг включно з найзатребуванішими в ОТГ: оформлення субсидій, реєстрація нерухомості, землеустрій, соціальний захист та оформлення пенсій. Допомогу в створенні ЦНАП, а також в обладнанні центру меблями та сучасною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням громаді надала згадана вище програма.
У центрі постійно працюватимуть 4 спеціалісти, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації (спеціально розроблене для жителів ОТГ експертами програми). Плата за надані послуги надходитиме до бюджету громади.
— Новий центр надання адміністративних послуг забезпечив якісний доступ до адміністративних сервісів 5 тисячам громадян, адже раніше вони були змушені долати відстань не менш як 25 кілометрів для отримання таких послуг, — зазначив перший секретар Посольства Швеції в Україні та директор Програми «U-LEAD з Європою» Камеран Худур. — Це, безумовно, результат упровадження реформи децентралізації, а також ефективного партнерства громади з програмою міжнародної допомоги. Сподіваюся, що якомога більше громад в Україні використовуватимуть можливості реформи й крок за кроком покращуватимуть життя своїх жителів.
Як розповів директор Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Слинько, це другий ЦНАП, що відкрився в об’єднаних територіальних громадах Черкащини, і перший, який відкрився в області за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
«Працює команда експертів, готових допомогти нашим громадам підготувати якісні проекти і отримати шанси на фінансування для відкриття у себе центрів надання адміністративних послуг у межах покращення якості місцевих послуг. До кінця року за підтримки програми заплановано відкриття 26 таких центрів в ОТГ України, а до кінця 2019-го — до 600», — зазначив він.
Мокрокалигірський сільський голова Вікторія Пипа вдячна Програмі «U-LEAD з Європою» за такий значний внесок у розвиток місцевого самоврядування. Вона наголосила, що нарешті у громаді втілено в життя модель ефективного центру адмінпослуг: зручного, комфортного та доступного для людей сервісу.
До речі, напередодні відкриття центру члени громади отримали інформацію про особливості його роботи й можливості, які відтепер з’являться у них. Створений за європейськими стандартами, центр доступний і для людей з інвалідністю. Крім того, у приміщенні обладнано дитячий куточок.