Прийнято за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму.
Проектом (№2232а) пропонується надати членам особистого селянського господарства право «добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму» з конкретизацією видів таких послуг.
На органи виконавчої влади та місцевого самоврядування планується покласти обов’язок сприяти особистим селянським господарствам в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму.