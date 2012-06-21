20 лютого 2014 року РФ розпочала збройну агресію проти України: в український Крим стали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Це, а також подальше роздмухування збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, йдеться у заяві МЗС.

Загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема більш як 3 тисячі цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Збройна агресія Росії триває, кількість жертв зростає щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідують проукраїнських активістів, поширені викрадення і вбивства, близько сотні людей перебувають за ґратами через політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, катастрофічних екологічних наслідків на Донбасі й у Криму.