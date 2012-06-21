Рак в організмі розвивається непомітно. Він не болить, тому його важко діагностувати на початковій стадії. Симптоми, які він проявляє, схожі на звичайне нездужання. Потім він стає агресивним, його смертельним вироком.
Якщо ці симптоми повторюються хоча б місяць і ви не можете знайти їм пояснення — йдіть до лікаря, не гаючи часу.
Сім «непомітних» проявів раку
1. Печія
Біль в животі або печія один-два рази може викликати неякісна їжа. Якщо ж біль з’являється незалежно від харчування, це вже небезпечно.
Часта печія або постійний біль у грудях можуть означати рак стравоходу.
2. Біль у грудях
Жар, почервоніння, набрякання грудей або зміни шкіри на грудях можуть означати початок раку.
3. Проблеми з ковтанням
Утруднене ковтання без застуди найчастіше є ознакою раку стравоходу, горла або легенів.
Хрипкий голос або відчуття тиску на горло може бути ранньою ознакою раку щитовидної залози.
4. Безпричинна втрата ваги
Без видимих причин, що залежать від нас (навантаження, дієта), це вказує на можливий рак органів травлення.
5. Задишка
Рак легенів або щитовидної залози може виникнути незалежно від того курить людина чи ні. Довготривала задишка є симптомом раку легенів.
6. Утруднене сечовипускання та імпотенція
Це найчастіші ознаки раку простати у чоловіків. Сюди відноситься і неможливість перервати потік сечі.
У міру розвитку раку посилюється статева дисфункція.
7. Смуга на нігтях
Коричнева або чорна смуга, точка під нігтем може означати рак шкіри. Збільшені кінці пальців з викривленими нігтями можуть бути ознакою раку легенів.
Бліді або білі нігті можуть означати, що ваша печінка не функціонує належним чином. І можливо, через рак.