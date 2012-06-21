З 1 січня 2018 року лікарі зможуть отримувати до 18 тисяч гривень, 12 тисяч отримуватимуть медсестри, крім того лікарям дозволять оформляти себе як ФОПів.
Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я.
«Власний прибуток лікаря ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами в статусі ФОП — до 18 тисяч гривень, медсестри — до 12 тисяч гривень. При цьому у групових практик менші витрати і більші доходи», – йдеться у повідомленні.
Так, середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році складе 370 гривень, також лікар первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів.
Крім того, лікар зможе діяти в статусі ФОП, ліцензійні умови для цього були спрощені. У такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів піде напряму на його рахунок.
У МОЗ розповіли, що з 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно у сімейного лікаря.