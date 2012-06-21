На Запоріжжі міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді презентував проект «Сімейний клуб для демобілізованих учасників АТО й їхніх сімей», де військові зможуть не лише отримати кваліфіковану соціальну допомогу, а й корисно організувати свій відпочинок, отримати послуги юристів та психологів.
Серед напрямків, які планують розвивати, майстер-класи, що зацікавлять матерів, дружин та сестер учасників АТО і сприятимуть налагодженню спілкування в сім’ях. Будуть також усілякі тематичні заходи, консультації психологів, арт-терапевтичні заняття для дітей, ігри й конкурси, а також групи емоційного реагування, заняття на спортобладнанні, сімейний кінозал, активний відпочинок на природі. Перелік послуг розширюватиметься залежно від запитів учасників клубу. Фахівці центру соціальних служб впевнені, ці заходи допоможуть демобілізованим воїнам АТО швидше адаптуватися до мирного життя, налагодити відносини в сім’ї.