Медики з Великобританії і Канади визначили групу симптомів, які можуть проявлятися на ранній стадії зараження новим коронавірусом, але при цьому не викликати підозр, так як стандартними ознаками є підвищення температури, кашель і задишка, а також втрата нюху.

Як розповів виданню Express співавтор дослідження доктор Мітч Вілсон з Університету Альберти, огляд 36 пов'язаних з COVID-19 досліджень показав, що у кожного п'ятого інфікованого виявлялися проблеми з шлунково-кишковим трактом: діарея, нудота, болі в животі і втрата апетиту.

«Звичайно, ці прояви можуть викликатися й іншими причинами, вони не обов'язково пов'язані з коронавірусом, але в нинішніх умовах на них варто звернути уваги і розповісти лікарю», – каже Вілсон.

Половина пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19 скаржилася на втому незалежно від тяжкості захворювання. У деяких такий стан зберігається протягом 10 тижнів після одужання.

Ще одна ознака, що з'являється на ранній стадії і триває тривалий час, пов'язаний з порушеннями роботи мозку, які виражаються у сплутаній свідомості. Те, що новий коронавірус викликає довгострокові когнітивні наслідки, підтвердило раніше дослідження вчених з Імперського коледжу Лондона. Тяжкість ушкоджень мозку залежить від перебігу хвороби.

Найрідкіснішим симптомом вважається кон'юнктивіт. Посилаючись на дані вчених Американської академії офтальмології, Вілсон повідомив, що запалення слизової оболонки ока виникає приблизно 1-3% людей, у яких згодом підтвердився COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»