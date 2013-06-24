Від початку чинності програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» видано понад 2900 кредитів. А до кінця року заплановано довести цей показник до 10 тисяч. Про це розповіла заступник міністра економіки України Надія Бігун під час прямого ефіру Національного телемарафону, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації відомства.

«Плануємо цього року видати 10 тисяч пільгових кредитів у межах програми «єОселя» і впевнено рухаємося до цієї мети. За останніми даними, банки видали вже понад 2900 пільгових кредитів на 4,1 мільярда гривень», — розповіла Надія Бігун. За її словами, приблизно 75% загальної кількості кредитів отримують військовослужбовці та силовики, 13% — педагоги і науковці, ще 10% — медики.

«Приблизно місяць тому ми внесли зміни у програму «єОселя». Тому нині не тільки пільгові категорії можуть отримувати кредитування, а й інші громадяни, в яких немає власного житла. Якщо для пільгових категорій ставка кредитування становить 3%, то для всіх інших — 7% річних. Майже 50 таких кредитів вже було видано за цей місяць. Думаю, що їхня кількість зростатиме», — продовжила Надія Бігун.

Масове кредитування орієнтовано на відносно нові квартири. Тобто це має бути або новобудова, або будинок, зведений не пізніше, ніж три роки тому. Така умова стимулюватиме будівельну галузь і відновлення економіки загалом.

Програма «єОселя» працює у всій Україні, й уряд активно спілкується з очільниками регіонів та керівниками громад, щоб вони розпочинали запроваджувати програми співфінансування пільгового іпотечного кредитування — коли частину відсоткової ставки платить громадянин, а частина може покриватися за рахунок бюджету громади.

«Ми бачимо, що є зацікавленість деяких громад у тому, щоб допомагати своїм медикам чи вчителям покривати частину відсоткової ставки. Можливо, десь навіть будуть покривати перший внесок. Ми перебуваємо на етапі формування таких програм співфінансування. Упевнена, що саме ті громади, які запровадять спільну з урядом програму, будуть лідерами за кількістю виданих іпотечних кредитів у їхніх регіонах», — наголосила посадовиця.

Купівля житла родинами військових матиме позитивний психологічний ефект.

«Коли наші люди розуміють, що військові беруть кредити на придбання житла в якомусь населеному пункті, а зараз програма працює і на деокупованих територіях, то для громадян це стане потужним сигналом, що можна розпочинати планувати своє життя саме в цьому населеному пункті. Сподіваємося на синергетичний ефект від цієї програми, який матиме позитив для місцевих громад і економіки загалом», — підсумувала Надія Бігун.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»