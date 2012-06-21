У найближчу добу на територію країни переміститься чергова порція теплого повітря з південного заходу Європи, в Україні буде тепло і переважно без опадів.
Загалом у країні 27 грудня без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5—10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15—20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3—8° тепла, на півдні вночі 2—7°, вдень 8—12° тепла.
У Києві — без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5—10 м/с. Температура вночі 1—3° тепла, вдень 5—7°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 грудня найвища температура вдень була 8°С у 2011р., найнижча вночі -21,3°С в 1996 році.
На 28 грудня синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південний, південно-східний, 7—12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні 7—12°С.
У Києві — без опадів. Вітер південний, 7—12 м/с. Температура вночі близько 0°С, вдень 5—7° тепла.