Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
«13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується ріст рівнів води на 0,2—0,7 м», —йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подекуди також можливий початковий вихiд води на заплаву.
Окрім цього синоптики розповіли, що на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав та утримання води на них, зокрема, у басейнах Прип'яті, Сіверському Дінці, приток Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.