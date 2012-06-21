Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

«13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується ріст рівнів води на 0,20,7 м», йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подекуди також можливий початковий вихiд води на заплаву.

Окрім цього синоптики розповіли, що на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав та утримання води на них, зокрема, у басейнах Прип'яті, Сіверському Дінці, приток Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.

ТСН