Болота Сира Погоня й Сомине на Рівненщині відтепер входять до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення. Про це комісія Рамсарської конвенції повідомила Міністерство екології та природних ресурсів.
Сира Погоня — єдиний болотний масив в Україні з горбисто-мочажинним природним комплексом, розташований у Рокитнівському районі на площі майже 14,5 тисячі гектарів. Рослинності тут небагато: хіба та, що може витримати скрутні умови бідного мінерального живлення і високої кислотності. Зате для водоплавних птахів це — справжня Мекка. Лише з червонокнижних — сорокопуд сірий, тетерів, сова бородата, яструб великий та малий.
Сомине, що в Сарненському районі, має наукову цінність як один з небагатьох типових масивів Полісся, що збереглися у природному стані, з багатою флорою та фауною, має єдиний гідрологічний комплекс з озером Сомине і відіграє важливу роль у його збереженні.
Рівненський природний заповідник другий за розмірами в Україні.
ДОВІДКА «УК»
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів, відома як Рамсарська за назвою міста заснування Рамсар, що в Ірані. Конвенцію підписано 2 лютого 1971 року. Нині до переліку входить 2221 водно-болотне угіддя загальною площею 21,421 мільйона гектарів. З них в Україні 33 угіддя загальною площею 678 тисяч гектарів.