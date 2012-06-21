Наталія Діденко заявила, що тиждень в Україні пройде з мокрим снігом та перепадами температури. За її словами, синоптична картина зміниться на краще. Про це синоптик написала на своїй сторінці у соцмережі, новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що впродовж поточного тижня синоптична картина залишиться стабільною — сірість, висока вологість, сніг, дощ. Вона зауважила, що вночі стовпчики термометрів показуватимуть невеликий мінус, а вдень — невеликий плюс.
«5 листопада в Україні скрізь протягом дня 0+5 градусів. Найближчої ночі 0-5 градусів морозу, місцями 0-3 тепла. Сніг та мокрий сніг пройдуть на Заході та Півночі. На Півдні, Центрі та на Сході — без істотних опадів. Але ймовірні тумани, які суттєво знижуватимуть видимість», — наголосила пані Діденко.
За прогнозом синоптика, в кінці тижня в країну прийде незначне потепління, яке супроводжуватиметься дощами та вітром.